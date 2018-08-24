Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:14, 24 августа 2018 389
 0    0

В Касимовском районе с фермы украли 70 килограмм капусты

В Касимовском районе с фермы украли 70 килограмм капусты

С фермерского поля в Касимовском райое украли 70 килограмм капусты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Капусту похитили с поля сельхозпредприятия около деревни Варваровка. Полицейские предположили, что капусту могут продать через рыночную сеть или предприятия общественного питания.

Выяснилось, что «два парня явно не крестьянского вида» привезли на автомобиле и предложили купить багажник кпусты работнику одной из палаток фаст-фуда в Касимове.

Мужчины утверждали, что купили капусту у жителей соседних деревень и решили сделать «небольшой бизнес» в райцентре.

Работник купил товар, поскольку эта «легенда» вкупе невысокой ценой показалась приемлемой.

Вскоре полиции стало известно об этом. Личности «продавцов» кочанов установили.

Выяснилось, к хищению капусты причастны два 29-летних местных жителя, один из которых был ранее судим за кражу.

Злоумышленников разыскали и задержали. Полицейские установили, что с поля похитили более 70 килограмм капусты.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:14, 24 августа 2018
В Касимовском районе с фермы украли 70 килограмм капусты
13:25, 24 августа 2018
В Рязани задержали участников этнической группы, напавших на продавцов биткоинов 1
13:22, 24 августа 2018
Под Спас-Клепиками фура зацепила 79-летнюю велосипедистку
11:43, 24 августа 2018
Появилось видео ДТП с маршруткой в центре Рязани
10:59, 24 августа 2018
В Александро-Невском районе подросток на мотоцикле врезался в выезжавший с парковки «Ниссан»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 601
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
16:59, 22 августа 2018 26 815
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 26 556
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
13:55, 11 августа 2018 21 843
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:01, 21 августа 2018 21 302
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум