В Касимовском районе с фермы украли 70 килограмм капусты

С фермерского поля в Касимовском райое украли 70 килограмм капусты. Об этом сообщила
Капусту похитили с поля сельхозпредприятия около деревни Варваровка. Полицейские предположили, что капусту могут продать через рыночную сеть или предприятия общественного питания.
Выяснилось, что «два парня явно не крестьянского вида» привезли на автомобиле и предложили купить багажник кпусты работнику одной из палаток фаст-фуда в Касимове.
Мужчины утверждали, что купили капусту у жителей соседних деревень и решили сделать «небольшой бизнес» в райцентре.
Работник купил товар, поскольку эта «легенда» вкупе невысокой ценой показалась приемлемой.
Вскоре полиции стало известно об этом. Личности «продавцов» кочанов установили.
Выяснилось, к хищению капусты причастны два 29-летних местных жителя, один из которых был ранее судим за кражу.
Злоумышленников разыскали и задержали. Полицейские установили, что с поля похитили более 70 килограмм капусты.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.