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19:28, 24 августа 2018 1 299
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В Карелии начали сбор средств на восстановление сгоревшей церкви

В Карелии начали сбор средств на восстановление сгоревшей церкви

В Карелии начали сбор средств на восстановление сгоревшей церкви. Пожертвование в размере 100 тысяч рублей уже перевел глава Карелии Артур Парфенчиков, передает «РИА Новости».

Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда «Северный духовный путь» с пометкой в назначении платежа «На восстановление Успенского храма в городе Кондопога».

Напомним, церковь Успения Пресвятой Богородицы полностью сгорела 10 августа.

Храм был одним из самых высоких деревянных храмов Русского Севера. Его построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

В поджоге деревянной церкви 18 века в Кондопоге подозревают 15-летнего школьника. Подросток с психическими отклонениями хотел «прославиться на весь мир».

Фото сайта pravoslavie.ru


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