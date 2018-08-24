В Карелии начали сбор средств на восстановление сгоревшей церкви. Пожертвование в размере 100 тысяч рублей уже перевел глава Карелии Артур Парфенчиков, передает «
Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда «Северный духовный путь» с пометкой в назначении платежа «На восстановление Успенского храма в городе Кондопога».
Напомним, церковь Успения Пресвятой Богородицы
Храм был одним из самых высоких деревянных храмов Русского Севера. Его построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.
В поджоге деревянной церкви 18 века в Кондопоге
Фото сайта pravoslavie.ru