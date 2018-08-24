В горах Северной Осетии нашли тела трех погибших альпинистов. Они совершали восхождение на гору Галдор (4238 метров над уровнем моря), передает
Тела погибших нашли в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б, по которому альпинисты совершали восхождение, и 4А, по которому они должны были спускаться, «в паре веревок до ледника».
По кулуару постоянно летят камни, поэтому подступ к телам затруднен.
«Решается вопрос об их эвакуации», — отметили в сообщении.
Трое участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края совершали восхождение на гору Галдор, и в установленное время (18 августа) не вышли на связь.