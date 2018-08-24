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10:43, 24 августа 2018 832
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Улицу 8 Марта перекроют на четыре дня

Улицу 8 Марта перекроют на четыре дня

Улицу 8 Марта в Рязани перекроют на четыре дня из-за ремонта газопровода. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение в районе дома №24 закроют с 8:00 27 августа до 24:00 30 августа.

На время работ здесь установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.


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