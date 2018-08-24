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9:43, 24 августа 2018 178
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У ослепшего после ДТП в Рязанской области мужчины нашли опухоль

У ослепшего после ДТП в Рязанской области мужчины нашли опухоль

У жителя Экибастуза Юрия Ткачева, который попал в ДТП в Рязанской области и потерял зрение, нашли опухоль. Об этом передает TengriNews.

ДТП произошло еще в 2005 году. Чтобы уйти от столкновения в лоб с автомобилем, выехавшим из-за поворота, мужчина резко повернул руль. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась.

Супруга мужчины погибла на месте. Мужчина почувствовал сильный удар по голове.

«После того как пришел в себя, понял, что не видит, — в руках лежали глазные яблоки. У мужчины были выбиты зубы, нос провалился, начался сильный отек головы, он не мог дышать», — говорится в сообщении.

После аварии мужчина ослеп. Он перенес множество операций.

Недавно в голове у Ткачева нашли новообразование, удалять которое рискованно.

«Но только после удаления можно провести гистологию и узнать, насколько оно опасно. И если новообразование окажется злокачественным, мужу предстоит пройти несколько курсов химиотерапии», — сообщило издание.

Помимо этого, у мужчины нашли гепатит.

В местных пабликах идет сбор средств на лечение Ткачева. У него есть супруга, с которой они мечтают о специальных очках, позволяющим человеку видеть.

«Юра очень хочет увидеть маму, сыновей, меня. Когда-то это устройство стоило очень дорого, сейчас цена стала более приемлемой. Мы готовы очень много работать, чтобы реализовать свою мечту», — рассказала супруга пострадавшего Дарья.

Фото TengriNews


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