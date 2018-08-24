Стивен Сигал оформил ИП в России

Стивен Сигал зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. Он решил легализовать деятельность, так как большую часть времени живет и работает в России, передает РИА «
Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где он сейчас живет.
Как отметил представитель артиста Анар Рейбанд, Сигал «не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы».
По словам Рейбанда, Сигал уже снялся в нескольких фильмах в России и намерен продолжить деятельность. Помимо этого, у него в планах записать новый блюзовый альбом.