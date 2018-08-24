«Сбербанк» подключился к борьбе с мировой киберпреступностью. Он стал первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.
Стороны договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Свои подписи под соглашением поставили глава «Сбербанка» Герман Греф и основатель форума профессор Клаус Шваб.
Как именно банк будет бороться с кибератаками, в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.
Он объяснил, чем обусловлен подобный формат взаимодействия с экономическим форумом, почему именно «Сбербанк» стал единственным представителем российского бизнес-сообщества в Центре кибербезопасности и какие задачи он будет решать.
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