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13:17, 24 августа 2018 383

«Сбербанк» подключился к борьбе с мировой киберпреступностью

«Сбербанк» подключился к борьбе с мировой киберпреступностью

«Сбербанк» подключился к борьбе с мировой киберпреступностью. Он стал первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Стороны договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Свои подписи под соглашением поставили глава «Сбербанка» Герман Греф и основатель форума профессор Клаус Шваб.

Как именно банк будет бороться с кибератаками, в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

Он объяснил, чем обусловлен подобный формат взаимодействия с экономическим форумом, почему именно «Сбербанк» стал единственным представителем российского бизнес-сообщества в Центре кибербезопасности и какие задачи он будет решать.

Интервью можно прочитать здесь.


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