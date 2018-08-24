Рязанский бизнесмен попал под следствие за неуплату 18 млн рублей налогов. Об этом сообщил
Установлено, что с 1 октября 2015 года по 30 июня 2016 года обвиняемый, являясь одновременно учредителем, директором и главным бухгалтером коммерческой организации, включил ложные сведения в налоговые декларации. Он оформлял фиктивные сделки по оказанию транспортных услуг третьими лицами.
Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 18 млн рублей.
Обвиняемый не признал свою вину. Следователи опросили более 300 свидетелей, провели десять судебных экспертиз, чем собрали доказательную базу, подтверждающую совершение преступления.
На имущество рязанца наложили арест. Уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ направили в суд.