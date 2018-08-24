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16:46, 24 августа 2018 98
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Рязанец получил срок за убийство матери

Рязанец получил срок за убийство матери

Житель Рязанской области получил срок за то, что до смерти забил собственную мать. Приговор огласили в Милославском райсуде, пишет издательство «Пресса».

Трагедия произошла еще в октябре 2017 года. Тогда пьяный мужчина поссорился с матерью и избил ее.

«Некоторые свидетели в ходе следствия меняли свои показания, пытаясь смягчить вину обвиняемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам подсудимый пытался доказать, что страдает провалами в памяти. Однако экспертиза показала, что он осознает свои поступки.

Мужчину признали виновным и проговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.


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