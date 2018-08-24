Рязанец получил срок за убийство матери

Житель Рязанской области получил срок за то, что до смерти забил собственную мать. Приговор огласили в Милославском райсуде, пишет издательство «
Трагедия произошла еще в октябре 2017 года. Тогда пьяный мужчина поссорился с матерью и избил ее.
«Некоторые свидетели в ходе следствия меняли свои показания, пытаясь смягчить вину обвиняемого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сам подсудимый пытался доказать, что страдает провалами в памяти. Однако экспертиза показала, что он осознает свои поступки.
Мужчину признали виновным и проговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.