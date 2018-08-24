Рязанцев пригласили провести выходные на гастрономическом и музыкальных фестивалях. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В пятницу, 24 августа, в 18:00 на улице Почтовой пройдет гастрономический фестиваль грибов и ягод «Рязанское лукошко». Гости праздника смогут продегустировать заготовки и узнать новые рецепты.
В субботу, 25 августа, в 18:00 в городском парке на улице Ленина пройдет V фестиваль молодежной музыки «Парковка». Гостей ждут выступления рязанских групп, фудкорт, детские и взрослые развлекательные площадки, конкурсы и подарки.
В воскресенье, 26 августа, в парке на улице Ленина пройдет фестиваль «Танцы против наркотиков». Гостей ждут выступления хип-хоп артистов и танцевальных команд, фристайл. Начало в 19:00.