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15:21, 24 августа 2018 527
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Рязанцев пригласили провести выходные на гастрономическом и музыкальных фестивалях

Рязанцев пригласили провести выходные на гастрономическом и музыкальных фестивалях

Рязанцев пригласили провести выходные на гастрономическом и музыкальных фестивалях. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В пятницу, 24 августа, в 18:00 на улице Почтовой пройдет гастрономический фестиваль грибов и ягод «Рязанское лукошко». Гости праздника смогут продегустировать заготовки и узнать новые рецепты.

В субботу, 25 августа, в 18:00 в городском парке на улице Ленина пройдет V фестиваль молодежной музыки «Парковка». Гостей ждут выступления рязанских групп, фудкорт, детские и взрослые развлекательные площадки, конкурсы и подарки.

В воскресенье, 26 августа, в парке на улице Ленина пройдет фестиваль «Танцы против наркотиков». Гостей ждут выступления хип-хоп артистов и танцевальных команд, фристайл. Начало в 19:00.


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