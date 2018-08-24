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10:44, 24 августа 2018 426
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Полицейские в Рязани посоревновались в беге и стрельбе 1

Полицейские в Рязани посоревновались в беге и стрельбе

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани прлшел очередной этап чемпионата МВД России по автомобильному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские из 67 регионов страны посоревновались в беге с применением боевого табельного оружия.

После 400 метров бега полицейские с расстояние 25 метров стреляли по мишеням десятью патронами. Затем они снова бежали 400 метров и возвращались в тир. После него участников ждала еще одна 400-метровка и финиш.

Результат определили по наибольшему количеству очков в командном зачете.

Следуюший этап пройдет 24 и 25 августа на базе автодрома ДОСААФ России, расположенного на 8-м км автодороги «Рязань-Спасск». Там сотрудники полиции посоревнуются на служебных автомобилях.

Всех желающих пригласили на соревнования. Вход свободный. Начало — в 10:00.

Победителей наградят в субботу, 25 августа, на площади Ленина в 18:00.


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