Полицейские в Рязани посоревновались в беге и стрельбе

В Рязани прлшел очередной этап чемпионата МВД России по автомобильному многоборью. Об этом сообщила
Полицейские из 67 регионов страны посоревновались в беге с применением боевого табельного оружия.
После 400 метров бега полицейские с расстояние 25 метров стреляли по мишеням десятью патронами. Затем они снова бежали 400 метров и возвращались в тир. После него участников ждала еще одна 400-метровка и финиш.
Результат определили по наибольшему количеству очков в командном зачете.
Следуюший этап пройдет 24 и 25 августа на базе автодрома ДОСААФ России, расположенного на 8-м км автодороги «Рязань-Спасск». Там сотрудники полиции посоревнуются на служебных автомобилях.
Всех желающих пригласили на соревнования. Вход свободный. Начало — в 10:00.
Победителей наградят в субботу, 25 августа, на площади Ленина в 18:00.