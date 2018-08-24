Полицейские устроили засаду в Ряжском районе и поймали вора-рецидивиста. Об этом сообщила
К оперативникам обратился 40-летний житель села Подвислово. Когда он уезжал к родственникам, кто-то пробрался в его дом через разбитое окно и украл еду и спиртное.
Оказалось, что злоумышленник ночевал в чужом доме и оставил много следов. Криминалисты установили, что к взлому причастен 52-летний житель соседнего района, который ранее уже отбывал наказание за убийство и кражу.
Оперативники нашли его шалаш на окраине села, где и устроили засаду. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.