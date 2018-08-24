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21:04, 24 августа 2018 103
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Около ЦПКиО горел автомобиль

Около ЦПКиО горел автомобиль

В пятницу, 24 августа, около ЦПКиО в Рязани произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании автомобиля поступил 14:39, на вызов выехал один расчет.

Огонь повредил машину, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.


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