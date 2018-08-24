Напавший в Москве на полицейских мужчина скончался

На полицейских в центре Москвы напал мужчина. Он открыл стрельбу по двум сотрудникам, ранив одного из полицейских, передает РИА «
Сотрудники применили оружие и обезоружили нападавшего. Он отстреливался от правоохранителей в течение 30 секунд.
После произошедшего мужчину доставили в больницу. Там его прооперировали, но спасти не смогли.
Позже стало известно, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов