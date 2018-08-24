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10:14, 24 августа 2018 329
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Напавший в Москве на полицейских мужчина скончался

Напавший в Москве на полицейских мужчина скончался

На полицейских в центре Москвы напал мужчина. Он открыл стрельбу по двум сотрудникам, ранив одного из полицейских, передает РИА «Новости».

Сотрудники применили оружие и обезоружили нападавшего. Он отстреливался от правоохранителей в течение 30 секунд.

После произошедшего мужчину доставили в больницу. Там его прооперировали, но спасти не смогли.

Позже стало известно, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов


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