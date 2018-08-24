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14:32, 24 августа 2018 50
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На участке улицы Садовой запретят парковаться

На участке улицы Садовой запретят парковаться

На участке улицы Садовой в Рязани запретят парковаться. Об этом сообщил сайт мэрии.

Между домами №32 и №40 запретят остановку и стоянку автомобилей на дворовом проезде.

С 15 сентября там установят знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».


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