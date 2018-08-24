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9:54, 24 августа 2018 78
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На площади Театральной столкнулись «Киа» и маршрутка

На площади Театральной столкнулись «Киа» и маршрутка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Утром в пятницу, 24 августа, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП. Столкнулись Kia и маршрутка №31.

Микроавтобус двигался от драмтеатра в сторону «Атрона», иномарка поворачивала с улицы Есенина.

«Мы одновременно стартовали с „Мерседесом“ на „зеленый“. Он успел затормозил, но я из-за него ничего не увидел», — рассказал RZN.info водитель легковушки.

Маршрутчик, уроженец Средней Азии примерно 25 лет, от комментариев отказался. Его руководство было недовольно случившимся.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения.


© RZN.info

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