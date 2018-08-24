На площади Театральной столкнулись «Киа» и маршрутка

Утром в пятницу, 24 августа, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП. Столкнулись Kia и маршрутка №31.
Микроавтобус двигался от драмтеатра в сторону «Атрона», иномарка поворачивала с улицы Есенина.
«Мы одновременно стартовали с „Мерседесом“ на „зеленый“. Он успел затормозил, но я из-за него ничего не увидел», — рассказал RZN.info водитель легковушки.
Маршрутчик, уроженец Средней Азии примерно 25 лет, от комментариев отказался. Его руководство было недовольно случившимся.
В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения.