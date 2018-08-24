Николай Любимов поручил благоустроить школьные территории к новому учебному году. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.
По словам губернатора, нужно завершить ремонт школьных зданий, проверить его качество и оперативно устранить недоделки.
Глава региона попросил особое внимание уделить обеспечению безопасности детей.
«Это должно стать приоритетом. Недавно мы провели заседание областной антитеррористической комиссии. То же самое надо сделать в каждом районе. Наметить все необходимые мероприятия и выполнить в обязательном порядке», — подчеркнул Любимов.
Губернатор также поручил уделить особое внимание школьным маршрутам.