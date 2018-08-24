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12:25, 24 августа 2018 277
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Любимов поручил благоустроить школьные территории к новому учебному году

Любимов поручил благоустроить школьные территории к новому учебному году

Николай Любимов поручил благоустроить школьные территории к новому учебному году. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

По словам губернатора, нужно завершить ремонт школьных зданий, проверить его качество и оперативно устранить недоделки.

Глава региона попросил особое внимание уделить обеспечению безопасности детей.

«Это должно стать приоритетом. Недавно мы провели заседание областной антитеррористической комиссии. То же самое надо сделать в каждом районе. Наметить все необходимые мероприятия и выполнить в обязательном порядке», — подчеркнул Любимов.

Губернатор также поручил уделить особое внимание школьным маршрутам.


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