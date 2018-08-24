Курсантов Академии ФСИН обучили ликвидировать массовые беспорядки

Курсантов первого курса Академии ФСИН обучили ликвидировать массовые беспорядки. Для проведения тактико-специального занятия привлекли сотрудников отдела специального назначения «РОСИЧ».
Первокурсникам показали, как отрабатывать строевые приемы с ПР-73 и изделием «Витраж», а также рассказали о порядке выполнения команд и перестроений боевых порядков: «К бою!», «Камни!», «Стена!», «Клин!», «Забор!», «Сомкнуть (разомкнуть) ряды!» и «Держать строй!»
«Подобные занятия способствуют укреплению морально-боевого духа, стремлению курсантов овладеть умениями и навыками, необходимыми для обращения со специальными средствами и средствами ЗОМП, а также повышают выносливость при отработке учебных вопросов», — отметили в пресс-службе Академии.