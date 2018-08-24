Бывший рабочий ухоловской фермы украл с нее насос и электромотор

Бывший работник ухоловской фермы украл с сельхозпредприятия насос и электромотор. Инцидент произошел в селе Александровка, сообщила
Злоумышленник ночью сломал замок на одном из гаражей и забрал оттуда электрооборудование.
Местные жители рассказали полицейским, что один из мужчин предлагал им купить насос, похожий на пропавших.
Оперативники разыскали 24-летнего подозреваемого и обнаружили у него электромотор, который он еще не успел продать. Оказалось, что молодой человек хотел купить на вырученные деньги алкоголь.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.