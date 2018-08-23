Уроженца Рязанской области, русского писателя Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Об этом он рассказал на своей странице в
По его словам, в четверг, 23 августа, по дороге из Белграда в боснийский город Баня-Луку, куда его пригласили в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, его развернули «как террориста» на границе с Боснией и Герцоговиной.
«Основание — официальная бумага министерства безопасности Республики. С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцоговины. Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям», — отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Прилепин