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21:21, 23 августа 2018 316
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Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцоговиной

Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцоговиной

Уроженца Рязанской области, русского писателя Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, в четверг, 23 августа, по дороге из Белграда в боснийский город Баня-Луку, куда его пригласили в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, его развернули «как террориста» на границе с Боснией и Герцоговиной.

«Основание — официальная бумага министерства безопасности Республики. С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцоговины. Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Прилепин попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.


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