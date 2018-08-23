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11:52, 23 августа 2018 320
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В Рязанской области задержали водителя, сбившего двух подростков

В Рязанской области задержали водителя, сбившего двух подростков

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанской области задержали мужчину, сбившего двух подростков. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 16 августа, в 22:15. 33-летний житель Рязанского района за рулем «шестерки» сбил юношу 16 лет и девушку 15 лет, двигавшихся вдоль дороги.

Подростки соблюдали все правила дорожного движения. С переломами и ушибами несовершеннолетних доставили в больницу.

Водитель не остановился посмотреть, живы ли ребята и скрылся с места ДТП.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является). Он отбывает наказание в виде 14 суток административного ареста.

Полиции предстоит расследовать происшествие.


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