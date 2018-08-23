В Рязанской области задержали водителя, сбившего двух подростков

В Рязанской области задержали мужчину,
ДТП произошло в четверг, 16 августа, в 22:15. 33-летний житель Рязанского района за рулем «шестерки» сбил юношу 16 лет и девушку 15 лет, двигавшихся вдоль дороги.
Подростки соблюдали все правила дорожного движения. С переломами и ушибами несовершеннолетних доставили в больницу.
Водитель не остановился посмотреть, живы ли ребята и скрылся с места ДТП.
На мужчину завели дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является). Он отбывает наказание в виде 14 суток административного ареста.
Полиции предстоит расследовать происшествие.