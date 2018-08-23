В Рязани скорая спасла задыхающегося на улице мальчика

В Рязани скорая помощь спасла мальчика, которому стало плохо на улице города. Сообщение об этом появилось в
По словам очевидца, мальчику стало плохо, он начал задыхаться.
«Его мама пыталась оказать ему помощь, но ребенку не становилось легче. Никто не мог понять, что делать. Вызвали реанимацию. В этот момент мимо ехала скорая, и увидев происходящее, бригада сразу свернула к происшествию и быстро спасла мальчика», — говорится в сообщении.
К мальчику подъехала скорая, проезжающая мимо. Как отметила очевидец, следом приехала детская реанимация.
«Через пять минут мальчик уже был в норме», — добавила автор.