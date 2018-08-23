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18:24, 23 августа 2018 1 792
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В Рязани скорая спасла задыхающегося на улице мальчика 1

В Рязани скорая спасла задыхающегося на улице мальчика

В Рязани скорая помощь спасла мальчика, которому стало плохо на улице города. Сообщение об этом появилось в группе минздрава Рязанской области «ВКонтакте».

По словам очевидца, мальчику стало плохо, он начал задыхаться.

«Его мама пыталась оказать ему помощь, но ребенку не становилось легче. Никто не мог понять, что делать. Вызвали реанимацию. В этот момент мимо ехала скорая, и увидев происходящее, бригада сразу свернула к происшествию и быстро спасла мальчика», — говорится в сообщении.

К мальчику подъехала скорая, проезжающая мимо. Как отметила очевидец, следом приехала детская реанимация.

«Через пять минут мальчик уже был в норме», — добавила автор.


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