В Рязани подписали соглашение об участии наблюдателей на выборах в гордуму

В Рязани подписали соглашение об участии наблюдателей от общественной палаты на выборах в гордуму. Процедура подписания состоялась в конференц-зале библиотеки имени Горького в четверг, 23 августа. В ней поучаствовали представители региональной общественной палаты, клуба избирателей и отделений политических партий.
Координатор клуба избирателей Александр Семенов рассказал, что весной этого года на федеральном уровне приняли поправки, по которым общественная палата может направлять своих наблюдателей на выборы различных уровней. Чтобы новации могли действовать и в регионе, требуется внести соответствующие изменения в местное законодательство.
«Пакет изменений уже подготовлен, но не может быть принят во время избирательной кампании, — отметил Семенов. — Поэтому возникла идея заключить трехстороннее соглашение между партиями с тем, чтобы не терять наблюдателей, чтобы это новшество в избирательном законодательстве продолжалось».
Председатель общественной палаты Наталья Гришина рассказала, что в марте 2018 года в Рязанской области подготовили 1500 наблюдателей.
«Мы не хотим терять потенциал человеческой активности, гражданской ответственности, — сказала Гришина. — Мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы выборы в нашу городскую думу, важные для региона, прошли с активным участием наблюдателей от Рязанской области».
Со стороны политических партий соглашение подписали представители «Единой России», «Родины», «Справедливой России», «Коммунистов России».
По словам Семенова, пакет изменений примут в сентябре после выборов. Это позволит общественной палате отправлять своих наблюдателей на выборы регионального и муниципального уровней.
Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября.