В Рязани подорожали конфеты и сосиски. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали капуста — на 4,5% (до 18,89 рублей за килограмм), сосиски — на 1,2% (до 312,30 рублей за килограмм) и шоколадные конфеты — на 1% (до 305,29 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего снизились цены на овощи. Больше всего подешевели огурцы — на 11% (до 44,40 рублей за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 115,21 рубль за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,20 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 56,36 рублей за литр;
- печенье — 118,90 рублей за килограмм;
- карамель — 192,53 рубля за килограмм;
- сахар — 35,50 рублей за килограмм;
- творог — 217,21 рубль за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.