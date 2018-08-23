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11:04, 23 августа 2018 141
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В Рязани подорожали конфеты и сосиски. Мониторинг цен

В Рязани подорожали конфеты и сосиски. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали капуста — на 4,5% (до 18,89 рублей за килограмм), сосиски — на 1,2% (до 312,30 рублей за килограмм) и шоколадные конфеты — на 1% (до 305,29 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительнее всего снизились цены на овощи. Больше всего подешевели огурцы — на 11% (до 44,40 рублей за килограмм).

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 115,21 рубль за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,20 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,36 рублей за литр;
  • печенье — 118,90 рублей за килограмм;
  • карамель — 192,53 рубля за килограмм;
  • сахар — 35,50 рублей за килограмм;
  • творог — 217,21 рубль за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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