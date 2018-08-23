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11:34, 23 августа 2018 791
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В МВД предложили выдавать «права» с микрочипом

В МВД предложили выдавать «права» с микрочипом

В МВД предложили выдавать «права» и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипами. Документы нового поколения также оснастят дополнительными степенями защиты, передает РИА «Новости».

Их изготовят на пластиковой основе, верхний и нижний слой станут лазероактивны. Получить электронные «права» и свидетельства о регистрации будут в подразделениях ГАИ, у которых есть необходимые технические возможности для оформления документов.

Также в МВД предложили перевести наименования документов на английский и французский языки.

Ранее выданные документы также продолжат действовать.

Выдавать документы нового поколения будут только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры.


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