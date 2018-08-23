В московском метро вновь можно будет расплатиться жетоном

Московский метрополитен выпустил жетоны с функцией «Тройка». Коллекционные жетоны, выпущенные ограниченным тиражом, разыграют среди пользователей официальных аккаунтов московского транспорта в соцсетях, передает
Проездные будут стилизованы под жетоны московского метро, которыми расплачивались ранее.
С помощью проездного можно будет расплатиться везде, где работает карта «Тройка»: в метро, на Московском центральном кольце, наземном транспорте.
Пополнить проездной можно будет в кассах или в приложении «Метро Москвы».