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13:12, 23 августа 2018 161
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В московском метро вновь можно будет расплатиться жетоном

В московском метро вновь можно будет расплатиться жетоном

Московский метрополитен выпустил жетоны с функцией «Тройка». Коллекционные жетоны, выпущенные ограниченным тиражом, разыграют среди пользователей официальных аккаунтов московского транспорта в соцсетях, передает ТАСС.

Проездные будут стилизованы под жетоны московского метро, которыми расплачивались ранее.

С помощью проездного можно будет расплатиться везде, где работает карта «Тройка»: в метро, на Московском центральном кольце, наземном транспорте.

Пополнить проездной можно будет в кассах или в приложении «Метро Москвы».


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