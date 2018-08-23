В День флага на площади Победы установили шатер «тЕРритория патриотизма»

В День государственного флага, 22 августа, на площади Победы в Рязани впервые установили шатер «тЕРритория патриотизма». Здесь организовали тематические лекции.
«На встречу с ребятами пришел депутат Госдумы Андрей Красов. Поговорили с ним о геополитике, благоустройстве города и поддержке молодежных инициатив», — рассказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин.
В честь праздника на площадь традиционно вынесли 25-метровый триколор, а также организовали работу интерактивных площадок — жители и гости города могли поиграть в настольный футбол и баскетбол, желающим делали аквагрим в виде флага России.