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11:34, 23 августа 2018 1 258
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В День флага на площади Победы установили шатер «тЕРритория патриотизма»

В День флага на площади Победы установили шатер «тЕРритория патриотизма»

В День государственного флага, 22 августа, на площади Победы в Рязани впервые установили шатер «тЕРритория патриотизма». Здесь организовали тематические лекции.

«На встречу с ребятами пришел депутат Госдумы Андрей Красов. Поговорили с ним о геополитике, благоустройстве города и поддержке молодежных инициатив», — рассказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин.

В честь праздника на площадь традиционно вынесли 25-метровый триколор, а также организовали работу интерактивных площадок — жители и гости города могли поиграть в настольный футбол и баскетбол, желающим делали аквагрим в виде флага России.


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