«Шиловская лоза» изготовила реквизит для новом фильма о Борисе Годунове

Мастера «Шиловской лозы» изготовили реквизит для съемок нового фильма о Борисе Годунове. В прокат он выйдет уже в следующем году, пишет издательство «
Гендиректор «Москино» Ирина Рыбакова поблагодарила директора предприятия Валерия Гаврилова и его сотрудников «за профессиональный подход к делу и оперативность в исполнении заказа».
Заказ сделали весной, к концу лета мастера сделали около 20 предметов из неочищенной ивовой лозы: корзины, короба, рыбные снасти и другое.
Отмечается, что это уже третий заказ от отечественных кинокомпаний.