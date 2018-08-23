Сбитая в Приокском женщина переходила дорогу по «зебре»

Женщина, которую сбили в Приокском, переходила дорогу по «зебре». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП
Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.
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Женщина, которую сбили в Приокском, переходила дорогу по «зебре». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП
Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.
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