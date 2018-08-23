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14:55, 23 августа 2018 880
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Рязанский минздрав запустил в соцсетях розыгрыш массажа и скипидарных ванн 2

Рязанский минздрав запустил в соцсетях розыгрыш массажа и скипидарных ванн

Рязанский минздрав запустил в соцсетях розыгрыш массажа и скипидарных ванн. Соответствующее сообщение появилось в группе ведомства «ВКонтакте».

Ведомство разыграет реабилитационный комплекс, который включает в себя восемь сеансов каждой из процедур: подводный душ-массаж, массаж воротниковой зоны, массаж головы, скипидарные ванны и спелеотерапия. В него также включены консультация врача-реабилитолога, ЭКГ и общий анализ крови.

Победитель конкурса, которого случайным образом выберут в среду, 29 августа, пройдет все процедуры бесплатно со специалистами лечебно-реабилитационного отделения ОКБ.

Условия розыгрыша можно узнать в группе минздрава во «ВКонтакте».


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