Рязанский минздрав запустил в соцсетях розыгрыш массажа и скипидарных ванн. Соответствующее сообщение появилось в
Ведомство разыграет реабилитационный комплекс, который включает в себя восемь сеансов каждой из процедур: подводный душ-массаж, массаж воротниковой зоны, массаж головы, скипидарные ванны и спелеотерапия. В него также включены консультация врача-реабилитолога, ЭКГ и общий анализ крови.
Победитель конкурса, которого случайным образом выберут в среду, 29 августа, пройдет все процедуры бесплатно со специалистами лечебно-реабилитационного отделения ОКБ.
Условия розыгрыша можно узнать в