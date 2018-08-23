Рязанки отсудили у управляющей компании компенсацию за залитие квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
В июле 2017 года на техническом этаже дома скопилась вода, что произошло при срыве ливневой трубы. Из-за этого залило несколько квартир, в том числе ту, которая принадлежала истцам.
Вода залила кухню, санузел, коридор и комнату. В управляющую компанию направили претензию с требованием о возмещении ущерба.
Ответчик не возместил ущерб, так как посчитал сумму завышенной.
Районный суд назначил две строительно-технические экспертизы. После оценки результатов и доказательств суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истцов стоимости восстановительного ремонта, судебных расходов, компенсации морального вреда и в соответствии с Законом о защите прав потребителей — штрафа.
Ответчик подал апелляционную жалобу.
Рязанский областной суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.