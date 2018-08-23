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16:58, 23 августа 2018 270
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Рязанки отсудили у управляющей компании компенсацию за залитие квартиры

Рязанки отсудили у управляющей компании компенсацию за залитие квартиры

Рязанки отсудили у управляющей компании компенсацию за залитие квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

В июле 2017 года на техническом этаже дома скопилась вода, что произошло при срыве ливневой трубы. Из-за этого залило несколько квартир, в том числе ту, которая принадлежала истцам.

Вода залила кухню, санузел, коридор и комнату. В управляющую компанию направили претензию с требованием о возмещении ущерба.

Ответчик не возместил ущерб, так как посчитал сумму завышенной.

Районный суд назначил две строительно-технические экспертизы. После оценки результатов и доказательств суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истцов стоимости восстановительного ремонта, судебных расходов, компенсации морального вреда и в соответствии с Законом о защите прав потребителей — штрафа.

Ответчик подал апелляционную жалобу.

Рязанский областной суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.


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