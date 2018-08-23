Рязанка не захотела приступать к исправительным работам и отправилась в колонию

Рязанка отправилась в колонию, потому что не захотела приступать к исправительным работам, предписанным судом. Об этом сообщил
Известно, что в апреле 2018 года 30-летняя женщина получила банковскую карту мужа своей сестры, чтобы купить ему сигареты. Однако злоумышленница решила снять со счета побольше денег — 20 тысяч рублей. Ущерб родственникам она так не возместила.
Суд признал ее виновной и приговорил к общественным работам. При этом рязанка не появлялась в инспекции, где стояла на учете, и не приступала к отработке.
Суд заменил исправительные работы на лишение свободы в колонии-поселении сроком на четыре месяца.