Рязанцы почтили память погибших в Курской битве. Фото

В четверг, 23 августа, рязанцы возложили цветы на площади Победы в память о погибших в Курской битве. Об этом сообщил
В мероприятии поучаствовали ветераны войны и труда, зампредседателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева, первый замглавы муниципального образования Александр Чайка, замглавы администрации Владимир Луканцов и Елена Сорокина, военнослужащие гарнизона, общественность Рязани.
После окончания церемонии возложения цветов ветеранов пригласили на встречу фронтовых друзей в городском Совете ветеранов.
Сейчас в Рязани проживает 23 ветерана Великой Отечественной войны, которые участвовали в Курской битве. Им вручили подарки от мэрии.