Рязанцев попросили помочь семье погибшей в аварии беременной женщины

Рязанцев попросили помочь семье погибшей в аварии В Пронском районе беременной женщины. Соответствующее сообщение появилось в
«Просим всех не оставаться равнодушными и помочь родным и близким — кто чем может», — написали в сообщении.
Утром в среду, 22 августа, на трассе Рязань-Скопин автомобиль Lada Largus
В сентябре рязанка
Всех, кто хочет помочь родственникам погибшей, попросили переводить деньги на карту: 4276 5300 1713 0969 Спирина Наталья Анатольевна (жена брата погибшей).
Фото Людмилы Дьячиной в «Одноклассниках»