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8:18, 23 августа 2018 78
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Рязанцев попросили помочь семье погибшей в аварии беременной женщины

Рязанцев попросили помочь семье погибшей в аварии беременной женщины

Рязанцев попросили помочь семье погибшей в аварии В Пронском районе беременной женщины. Соответствующее сообщение появилось в группе «Новости Пронска и Пронского района» «ВКонтакте».

«Просим всех не оставаться равнодушными и помочь родным и близким — кто чем может», — написали в сообщении.

Утром в среду, 22 августа, на трассе Рязань-Скопин автомобиль Lada Largus занесло. Водителя и пассажирку выбросило из салона на обочину. 31-летняя женщина погибла, ее 36-летнего мужа госпитализировали в тяжелом состоянии.

В сентябре рязанка должна была родить четвертого ребенка. У нее остались две дочки — ученица начальной школы и сын, который в сентябре пойдет в первый класс.

Всех, кто хочет помочь родственникам погибшей, попросили переводить деньги на карту: 4276 5300 1713 0969 Спирина Наталья Анатольевна (жена брата погибшей).

Фото Людмилы Дьячиной в «Одноклассниках»


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