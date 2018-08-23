Полицейские закрыли в Рязани «фирму», нелегально пропускающую мигрантов в Россию

Рязанские полицейские совместно с ФСБ пресекли деятельность «фирмы», организовавшую незаконную легализацию мигрантов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Полиция при поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по региону провела 15 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.
Во время них изъяли предметы и документы с информацией о нелегальной миграции.
Обыски прошли одновременно в разных местах Рязани, чтобы не дать преступникам уничтожить доказательства или скрыться.
Уголовное дело возбудили по пункту «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
В совершении преступления подозреваются два рязанца в возрасте 55 и 30 лет.
По версии следствия, они организовали «фирму», которая незаконно пропускала мигрантов на территорию России, в частности в Рязанскую область.
Подозреваемые использовали подконтрольные фирмы, оформляли фиктивные документы. Согласно ним данные организации указывались в качестве принимающей стороны, якобы для трудоустройства иностранных граждан.
Документы предоставляли в территориальный орган миграционного учета иностранных граждан для получения патентов, разрешений на временное проживание и вида на жительство, позволяющих пребывать на территории Рязанской области свыше 90 суток.
В реальности в подконтрольных фирмах иностранцы не работали.
Следствию известно о нескольких десятках граждан Республик Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, незаконное пребывание которых на территории России организовали подозреваемые.
Конкретных лиц устанавливают. Расследование и сбор доказательств продолжается.