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17:55, 23 августа 2018 140
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Полицейские закрыли в Рязани «фирму», нелегально пропускающую мигрантов в Россию

Полицейские закрыли в Рязани «фирму», нелегально пропускающую мигрантов в Россию

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские полицейские совместно с ФСБ пресекли деятельность «фирмы», организовавшую незаконную легализацию мигрантов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция при поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по региону провела 15 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.

Во время них изъяли предметы и документы с информацией о нелегальной миграции.

Обыски прошли одновременно в разных местах Рязани, чтобы не дать преступникам уничтожить доказательства или скрыться.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В совершении преступления подозреваются два рязанца в возрасте 55 и 30 лет.

По версии следствия, они организовали «фирму», которая незаконно пропускала мигрантов на территорию России, в частности в Рязанскую область.

Подозреваемые использовали подконтрольные фирмы, оформляли фиктивные документы. Согласно ним данные организации указывались в качестве принимающей стороны, якобы для трудоустройства иностранных граждан.

Документы предоставляли в территориальный орган миграционного учета иностранных граждан для получения патентов, разрешений на временное проживание и вида на жительство, позволяющих пребывать на территории Рязанской области свыше 90 суток.

В реальности в подконтрольных фирмах иностранцы не работали.

Следствию известно о нескольких десятках граждан Республик Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, незаконное пребывание которых на территории России организовали подозреваемые.

Конкретных лиц устанавливают. Расследование и сбор доказательств продолжается.


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