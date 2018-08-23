Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:01, 23 августа 2018 827
 0    0

Подкинутого в рязанскую больницу младенца назвали Кириллом

Подкинутого в рязанскую больницу младенца назвали Кириллом

Младенца, которого подкинули в 11-ю больницу, назвали Кириллом. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

За мальчиком присматривают врачи детской ОКБ.

По словам заместителя главврача по медчасти Натальи Маревичевой, ребенок растет, прибавляет в весе.

«Мы расширяем ему объем питания. Его обследуют, берут различные анализы: общие, биохимические, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказалаНаталья.

Оперативники ищут мать ребенка.

Из зацепок — пустышка, которую нашли в сумке. Если родные не объявятся, Кириллу будут искать приемных родителей.

Напомним, мальчика подкинули в больницу в хозяйственной сумке в начале августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:00, 23 августа 2018
Московский парк «Зарядье» попал в список выдающихся мест мира
19:01, 23 августа 2018
Подкинутого в рязанскую больницу младенца назвали Кириллом
18:24, 23 августа 2018
В Рязани скорая спасла задыхающегося на улице мальчика 1
17:55, 23 августа 2018
Полицейские закрыли в Рязани «фирму», нелегально пропускающую мигрантов в Россию
17:34, 23 августа 2018
В Рязани подписали соглашение об участии наблюдателей на выборах в гордуму
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 398
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 26 156
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
16:59, 22 августа 2018 23 059
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 5
13:55, 11 августа 2018 21 685
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 939
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум