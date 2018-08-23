Подкинутого в рязанскую больницу младенца назвали Кириллом

Младенца, которого
За мальчиком присматривают врачи детской ОКБ.
По словам заместителя главврача по медчасти Натальи Маревичевой, ребенок растет, прибавляет в весе.
«Мы расширяем ему объем питания. Его обследуют, берут различные анализы: общие, биохимические, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказалаНаталья.
Оперативники ищут мать ребенка.
Из зацепок — пустышка, которую нашли в сумке. Если родные не объявятся, Кириллу будут искать приемных родителей.
Напомним, мальчика подкинули в больницу в хозяйственной сумке в начале августа.