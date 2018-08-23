По Старожиловскому району пронесли икону Божией Матери «Избавительница от бед»

По Старожиловскому району пронесли чудотворную икону Божией Матери «Избавительница от бед». Святыню сопровождали волжские казаки, пишет издательство «
Вместе с ней они несли ковчеги с мощами святых воинов и православных святых.
Икона побывала в храмах Воскресения Словущего в Панинской Слободе, Иоанна Предтечи в Хрущеве, Петра и Павла в Старожилове. Позже ее доставят в храм Николая Чудотворца в Чернобаеве.
«Уже шесть лет чудотворный образ идет по миру, не останавливаясь ни на один день. Крестный ход с иконой Божией Матери „Избавительница от бед“ прошел всю Центральную Россию, Европу, несколько раз побывал на горе Афон», — говорится в сообщении.