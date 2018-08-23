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19:31, 23 августа 2018 561
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Песков прокомментировал возможное смягчение пенсионной реформы Путиным

Песков прокомментировал возможное смягчение пенсионной реформы Путиным

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы. Как отметил пресс-секретарь, это возможно, если посчитает президент посчитает смягчение необходимым, передает «Интерфакс».

В четверг, 24 августа, журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию в СМИ, в которых сообщалось, что Путин может объявить о смягчении реформы.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — сказал Песков.

Напомним, в июне 2018 года правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформа вызвала недовольство россиян.


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