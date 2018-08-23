Песков прокомментировал возможное смягчение пенсионной реформы Путиным

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы. Как отметил пресс-секретарь, это возможно, если посчитает президент посчитает смягчение необходимым, передает «
В четверг, 24 августа, журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию в СМИ, в которых сообщалось, что Путин может объявить о смягчении реформы.
«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — сказал Песков.
Напомним, в июне 2018 года правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформа вызвала недовольство россиян.