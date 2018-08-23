Пенсионерку из Ряжскского района обворовала женщина, помогавшая ей по хозяйству

Жительница села Петрово Ряжского района обворовала 73-летнюю женщину, которой она помогала по хозяйству. Об этом сообщила
43-летняя злоумышленница забрала 20 тысяч рублей из тайника пенсионерки, когда та уехала из дома.
Местные жители рассказали полицейским, что женщина, которая «не могла похвастаться постоянным источником доходом», начала ездить на такси и закупила в магазине товаров на несколько тысяч рублей.
«Такой поворот вызывал подозрения. Женщину разыскали и задержали. Полицейские установили, что она причастна к хищению», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.