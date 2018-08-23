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22:15, 23 августа 2018 407
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«Магазин Алхимия». В Рязани вступил в силу приговор двенадцати наркодилерам

«Магазин Алхимия». В Рязани вступил в силу приговор двенадцати наркодилерам

В Рязани вступил в силу приговор двенадцати «работникам» интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Злоумышленники организовали преступное сообщество «Магазин Алхимия», действовавший на территории Рязанской, Ярославской, Курской, Воронежской областей и Республики Татарстан с октября 2015 года до сентября 2016-го.

«Общее количество наркотического средства синтетического происхождения, на сбыт которого покушались подсудимые, составило более 400 граммов», — говорится в пресс-релизе.

Подсудимых признали виновными в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ) и торговле наркотиками организованной группой в особо крупном размере (части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ).

Все подсудимые получили сроки от четырех до шести лет лишения свободы.


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