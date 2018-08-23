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14:00, 23 августа 2018 772
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Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся выше 79 рублей

По данным на четверг, 24 августа, официальный курс евро составил 79,25 рубля. Об этом сообщил сайт Центрального банка России.

Курс вырос более чем на рубль.

Ранее официальный курс поднимался выше 79 рублей в апреле 2018 года.

Напомним, доллар также обновил максимум с начала года и достиг 68,72 рубля. По данным СМИ, ослабление рубля связано с покупкой ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке.


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