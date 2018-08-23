Курс евро поднялся выше 79 рублей

По данным на четверг, 24 августа, официальный курс евро составил 79,25 рубля. Об этом сообщил
Курс вырос более чем на рубль.
Ранее официальный курс
Напомним, доллар также
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По данным на четверг, 24 августа, официальный курс евро составил 79,25 рубля. Об этом сообщил
Курс вырос более чем на рубль.
Ранее официальный курс
Напомним, доллар также
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