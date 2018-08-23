Досрочное голосование на выборах в рязанскую гордуму начнется 29 августа и продлится до 8 сентября. Об этом сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев.
Голосования по месту нахождения, как на выборах в губернаторы, не будет.
Воспользоваться правом сделать свой выбор досрочно могут избиратели, которые по уважительной причине не смогут подойти на участки в установленный день.
Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. Со списками кандидатов «Справедливой России», «Единой России», «Коммунистов России», «ЛДПР», «КПРФ», «Родины» и «Яблока» можно ознакомиться