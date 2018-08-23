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11:16, 23 августа 2018 75

Cтудотряды завершили трудовой семестр на объектах «Рязаньэнерго»

Cтудотряды завершили трудовой семестр на объектах «Рязаньэнерго»

Студенческий энергетический отряд «Потенциал» из радиоуниверситета, а также отряд «Энергетик» Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей завершили трудовой сезон на объектах филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго». Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли в управлении филиала «Рязаньэнерго» и в Скопинских электрических сетях предприятия.

«Проект профессиональной ориентации будущих специалистов на работу в электросетевом комплексе реализуется на базе „Рязаньэнерго“ уже пятое лето», — рассказали в пресс-службе филиала. В конце июня 34 студентов официально приняли в штат, разделили на группы и распределили по производственным отделениям филиала, где пони знакомились с рабочей документацией, осуществляли техническое обслуживание энергообъектов, учились выполнять ремонт трансформаторов и монтировать опоры ЛЭП.

«Надеюсь, что приобретенные у нас на предприятии знания и навыки помогут вам освоить профессию энергетика, — обратился к студентам директор филиала Михаил Подлягин. — А мы, в свою очередь, всегда рады принять на работу молодых квалифицированных специалистов».

Начальник производственного отделения «Скопинские электрические сети» Александр Денискин отметил стремление студентов учиться и развиваться в профессиональном плане и поблагодарил за помощь энергетикам в разгар активной подготовки энергообъектов филиала к предстоящему осенне-зимнему сезону.

За трудолюбие и ответственность студенты получили от филиала благодарности и подарки.

«Стройотряд многое дал нам, это путевка в профессию, — поделился впечатлениями командир студенческого отряда „Энергетик“ Камран Бадалов. — Мы интересно и с пользой провели летние каникулы, получили стаж работы с записью в трудовой книжке, зарплату, а главное, бесценный опыт. То, что ранее изучали лишь в теории, мы смогли увидеть и попробовать на практике. Мы благодарны „Рязаньэнерго“ за такую возможность познакомиться с будущей профессией уже сейчас».


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