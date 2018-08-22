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9:46, 22 августа 2018 354
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Водитель одного из столкнувшихся в Шиловском районе грузовиков погиб

Водитель одного из столкнувшихся в Шиловском районе грузовиков погиб

Фото: УМВД по Рязанской области

Водитель одного из столкнувшихся в Шиловском районе грузовиков погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 21 августа, в 18:15. По предварительной информации, у грузовика Freightliner занесло полуприцеп, из-за чего алюминиевые катушки по десять тонн каждая упала на полосу. С грузом столкнулся «КамАЗ» под управлением 57-летнего жителя Сасова. Мужчина скончался.


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