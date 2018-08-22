В Шацке заработал новый молокозавод. Его начали строить осенью прошлого года, сообщило издательство «
Директор Петр Лопырев рассказал, что оборудование привезли с заводов Барнаула и Ставропольского края.
«Сейчас завод выпускает пастеризованное молоко, сметану, ряженку, кефир, йогурт и творог, — пояснил он. — Их поставляем как в свою фирменную палатку, расположенную в самом центре Шацка, так и в некоторые городские магазины».
Ежедневно с фермы привозят шесть тонн молока. Из них перерабатывают более тонны.
По словам Лопырева, завод договорился о поставке продукции в детские сады и школы района.