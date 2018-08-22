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12:03, 22 августа 2018 109
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В Шацке заработал новый молокозавод

В Шацке заработал новый молокозавод

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацке заработал новый молокозавод. Его начали строить осенью прошлого года, сообщило издательство «Пресса».

Директор Петр Лопырев рассказал, что оборудование привезли с заводов Барнаула и Ставропольского края.

«Сейчас завод выпускает пастеризованное молоко, сметану, ряженку, кефир, йогурт и творог, — пояснил он. — Их поставляем как в свою фирменную палатку, расположенную в самом центре Шацка, так и в некоторые городские магазины».

Ежедневно с фермы привозят шесть тонн молока. Из них перерабатывают более тонны.

По словам Лопырева, завод договорился о поставке продукции в детские сады и школы района.


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