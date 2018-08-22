В Рязанской области мужчину осудили за избиение полицейского

В Старожиловском районе местного жителя осудили за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщил
Инцидент произошел, когда полицейский находися при исполнении служебных обязанностей. В сообщении отметили, что в момент преступления подсудимый был пьян.
Ему назначили два года лишения свободы с испытательным сроком в два года.
В течение испытательного срока мужчину обязали являться в специализированный госорган, контролирующий условно осужденных.
В случае ненадлежащего поведения условное осуждение заменят на реальный срок.