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11:40, 22 августа 2018 428
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с 12-летней девочкой

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с 12-летней девочкой

В Рязани ищут очевидцев ДТП на улице Зубковой, в котором скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 18 августа, в 19:55 напротив дома №19а. 54-летний маршрутчик на микроавтобусе Peugeot Boxer сбил 12-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Девочка скончалась на месте ДТП.

Водитель был не на маршруте.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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