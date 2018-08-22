В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с 12-летней девочкой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В Рязани ищут очевидцев ДТП на улице Зубковой, в котором скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в субботу, 18 августа, в 19:55 напротив дома №19а. 54-летний маршрутчик на микроавтобусе Peugeot Boxer сбил 12-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.