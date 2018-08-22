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18:28, 22 августа 2018 215
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В Приокском сбили пенсионерку

В Приокском сбили пенсионерку

В Приокском сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Пирогова в среду, 22 августа.

Информация о произошедшем уточняется.

Фото Екатерины Дунаевой


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