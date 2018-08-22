Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 22 августа 2018 421
 0    0

В Приокском благоустроили сквер и открыли тренажерную площадку

В Приокском благоустроили сквер и открыли тренажерную площадку

Фото: Администрация Рязани

На улице Дачной в Приокском благоустроили сквер и открыли крытую тренажерную площадку. Проект реализовали по инициативе местных жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Подрядчик выровнял площадь на пустыре, где установили комплекс тренажеров. Здесь также расчистили новую территорию для проведения соседских праздников и встреч.

«Такой территории для проведения встреч здесь никогда не было. Благодаря местной инициативе у нас не только новая спортивная площадка, у нас — новые соседские контакты, взаимопонимание и готовность дальше вместе работать», — отметила председатель комитета ТОС Надежда Батрак.

В честь открытия площадки во дворе организовали праздник. Дети участвовали в конкурсах и проходили по спортивным станциям, для всех присутствующих пели воспитанники студии творческого развития «Арс Нова».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:11, 22 августа 2018
В рязанском управлении Росгвардии отметили День флага
12:56, 22 августа 2018
В Приокском благоустроили сквер и открыли тренажерную площадку
12:24, 22 августа 2018
В двух домах Кораблина с нарушениями провели капремонт
12:03, 22 августа 2018
Рязанец устроил наркопритон в 1-ом Осеннем переулке
11:35, 22 августа 2018
В Спасском районе ураган повалил деревья и снес крыши домов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 048
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 24 291
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 973
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 280
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 709
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум