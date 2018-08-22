В Приокском благоустроили сквер и открыли тренажерную площадку

На улице Дачной в Приокском благоустроили сквер и открыли крытую тренажерную площадку. Проект реализовали по инициативе местных жителей, сообщила
Подрядчик выровнял площадь на пустыре, где установили комплекс тренажеров. Здесь также расчистили новую территорию для проведения соседских праздников и встреч.
«Такой территории для проведения встреч здесь никогда не было. Благодаря местной инициативе у нас не только новая спортивная площадка, у нас — новые соседские контакты, взаимопонимание и готовность дальше вместе работать», — отметила председатель комитета ТОС Надежда Батрак.
В честь открытия площадки во дворе организовали праздник. Дети участвовали в конкурсах и проходили по спортивным станциям, для всех присутствующих пели воспитанники студии творческого развития «Арс Нова».