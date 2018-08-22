В Песочне сняли на видео драку маршрутчиков. Видео опубликовали на странице
Водители подрались на парковке у ТЦ «Европа» на улице Новоселов.
В полицию заявлений
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Песочне сняли на видео драку маршрутчиков. Видео опубликовали на странице
Водители подрались на парковке у ТЦ «Европа» на улице Новоселов.
В полицию заявлений
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Краснодарском крае собака укусила за лицо трехлетнюю рязанку
|
cледующая новость →Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на «права», предложенную ГИБДД
Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…